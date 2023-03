Audis in der Region geklaut: Polizei erwischt zwei Autodiebe

Im vergangenen halben Jahr sind in der Region rund um Ingolstadt einige hochwertige Audis gestohlen worden. Jetzt sitzen zwei Verdächtige in U-Haft.

Der letzte bekannte Diebstahl war am 14. Januar. Damals hat ein Unbekannter in Zuchering einen Audi gestohlen. Als er einige Stunden später in Bayreuth bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle überprüft werden sollte, wollte der Fahrer flüchten. Die Polizei erwischte letztendlich aber nicht nur ihn, sondern noch einen weiteren Mann, die jetzt beide im Verdacht stehen, rund um Ingolstadt hochwertige Autos gestohlen zu haben.

Die beiden Männer sollen einen Audi A4 in Hepberg gestohlen haben

In der Nacht auf den 21. September sollen die beiden Männer, 26 und 33 Jahre alt, in Hepberg einen Audi A4 gestohlen haben. Auf der Fahrt Richtung Norden verursachten sie auf der Autobahn A9 bei Greding einen Unfall. Sie flüchteten, das Auto blieb beschädigt zurück. Anfang Oktober dann wird ihnen der Diebstahl eines Audi Q7 in Kösching zur Last gelegt. Das Auto ist bis heute verschwunden, der Wert des Wagens liegt bei rund 40.000 Euro. Videoaufzeichnungen und die Berichte von Zeugen führten hier auf die Spur der beiden Polen. Zudem sollen die Männer laut Polizei für mehrere versuchte Autodiebstähle in Ingolstadt und den Kreisen Eichstätt und Pfaffenhofen verantwortlich sein.

Die zwei Männer sind inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls und prüft, ob Verbindungen zu weiteren Autodiebstählen bestehen. (AZ)