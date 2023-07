Auf die Straße gelaufen: Pedelec-Fahrer erfasst dreijähriges Kind

Am Rathausplatz in Ingolstadt ist ein dreijähriges Mädchen plötzlich auf die Straße gelaufen. Ein Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Am vergangenen Montagnachmittag verließen eine Mutter und ihre beiden Kinder eine Bank am Rathausplatz und gingen von dort auf dem Gehweg in Richtung Spitalstraße. "Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund", so der Polizeibericht, lief die dreijährige Tochter auf die Straße, wo gerade ein 49-jähriger Ingolstädter mit seinem Pedelec fuhr.

Der Pedelec-Fahrer aus Ingolstadt leitete eine Vollbremsung ein

Der Mann erkannte das Kind, leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich dabei laut Polizei mittelschwer. Mit dem Rettungsdienst kam es in eine Kinderklinik. Der Radler blieb unverletzt. (AZ)