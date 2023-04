Auf Tour mit Prominenten: Fotograf Patrick Amos über Schnaps mit Clueso

Von Anna Hecker - 22. April 2023 Artikel anhören Shape

Patrick Amos fotografierte schon Clueso und Cathy Hummels. Der Ingolstädter verrät im Gespräch, wie es zu den Begegnungen kam und warum zwei Herzen in seiner Brust schlagen.

Die Liste seiner prominenten Kunden wird länger und länger: Clueso, Cathy Hummels, Glasperlenspiel, Max Giesinger. Zahlreiche bekannte Gesichter hatte der Ingolstädter Fotograf Patrick Amos bereits vor seiner Linse. In der Welt der Stars fühlt sich der 34-Jährige wohl, doch zum Ausgleich zieht es ihn oft genug in ferne Länder. Ein Blick auf einen Künstler, der seinen Weg gefunden hat - und doch noch nicht am Ziel angekommen ist.

Patrick Amos spricht mit ruhiger Stimme, ganz entspannt, so als wäre es nichts Besonderes, mit wem er da mal wieder losgezogen ist, um Fotos zu machen. Dabei sind es Namen, die wohl fast jeder in Deutschland kennen dürfte. Musiker, Influencer und sogar Reinhold Messner stehen auf seinem Portfolio. Für den Fotografen mittlerweile Alltag, er hat sich einen Namen in seinem Beruf gemacht. Und ist dennoch seiner Heimat Ingolstadt treu geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .