Auffahrunfall auf der B16: Straße musste zeitweise gesperrt werden

Eine 54-Jährige aus Ingolstadt ist mit ihrem Auto auf das Fahrzeug eines 33-Jährigen aufgefahren, der kurzfristig abbremsen musste. Wie hoch der Schaden ist.

Ein 33-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 16 a in Fahrtrichtung Ingolstadt. Kurz nach der Köschinger Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine 54-jährige Ingolstädterin fuhr mit ihrem Auto hinter dem Fahrzeug des 33-Jährigen und erkannte das Abbremsen des Vorausfahrenden zu spät. Sie fuhr auf.

Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit, berichtet die Polizei. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt und in Fahrtrichtung Ingolstadt kurzfristig gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro. (AZ)