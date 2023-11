Auffahrunfall wegen Handynutzung: 30.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat in Ingolstadt an seinem Handy herumgespielt und dadurch nicht bemerkt, dass die Autos vor ihm zum Stehen kamen. Er fuhr auf - mit Folgen.

Eine 55-jährige Ingolstädterin fuhr am Mittwoch gegen 17.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Westlichen Ringstraße in Richtung Glacisbrücke und musste an einer Ampel verkehrsbedingt warten. Hinter ihr fuhr ein 50-jähriger Ingolstädter ebenfalls mit seinem Auto in dieselbe Richtung. Aufgrund Ablenkung durch sein Handy fuhr der Mann ungebremst auf das stehende Auto auf. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Gesamtschaden von circa 30.000 ist entstanden, berichtet die Polizei. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10