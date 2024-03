Auffahrunfall: Zwei Frauen verletzt

Eine 21-Jährige ist in Ingolstadt auf das Auto einer 64-Jährigen aufgefahren. Beide wurden verletzt und die Straße musste vorübergehend teilweise gesperrt werden.

Eine 21-jährige Ingolstädterin und eine 64-jährige Schrobenhausenerin fuhren am Mittwoch gegen 17 Uhr mit ihren Autos hintereinander auf der südlichen Ringstraße auf dem linken Fahrstreifen. Die Seniorin musste verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern. Aufgrund von mangelndem Sicherheitsabstand fuhr ihr die Ingolstädterin von hinten auf ihr Fahrzeug auf, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurden beide erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist entstanden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung und Verkehrslenkung mit sechs Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme musste die linke Spur circa 30 Minuten gesperrt werden. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10