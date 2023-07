Auffahrunfall: Zwei Menschen verletzt

Drei Autos fuhren in Ingolstadt hintereinander her. Als die ersten beiden Fahrzeuge bremsten, bemerkte der Fahrer des dritten Autos dies zu spät.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr fuhren eine 31-jährige Kirchdorferin, eine 21-jährige Manchingerin und ein 36-jähriger Ingolstädter in dieser Reihenfolge auf der Hindenburgstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße in Ingolstadt auf dem rechten Fahrstreifen. An der dortigen Ampel bremsten die Kirchdorferin und die Manchingerin ab und kamen zum Stehen. Der Ingolstädter erkannte die Situation zu spät und fuhr der Manchingerin hinten auf und schob diese auf das erste Auto der Kolonne. Hierbei wurde die Manchingerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro ist entstanden, berichtet die Polizei. (AZ)