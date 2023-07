Aufführung im Stadttheater: Ein Tanz-Projekt vereint fünf Ingolstädter Schulen

Zusammen mit dem Choreografen David Williams studieren 80 Jugendliche aus Ingolstadt Tänze ein. Das Ergebnis gibt es im Stadttheater zu sehen.

Über 80 Jugendliche aus fünf Ingolstädter Schulen und fünf Partnerstädten haben zusammen mit dem Choreografen David Williams und dem Musiker Philipp Kolb den Bühnenabend „Meet – Great – Dance – Repeat“ entwickelt, der am 19. und 20. Juli, jeweils um 19.30 Uhr, im Festsaal des Stadttheaters Ingolstadt aufgeführt wird. Karten gibt es an der Theaterkasse in Ingolstadt. Mit Cha-Cha-Cha, Tango oder Ördög Útja, einem bei jungen Menschen wieder sehr beliebten traditionellen ungarischen Tanz, den die Jugendlichen aus Györ mitgebracht haben, kommt die Energie von 80 Performern und Performerinnen, die unterschiedliche Erfahrungswelten aus sechs europäischen Ländern mitbringen, auf die Bühne.

Beteiligt sind Jugendliche aus dem Caritaszentrum St.Vinzenz, des Sonderpädagogischen Förderzentrums, August-Horch-Mittelschule, der Sir-William-Herschel-Mittelschule, der Gebrüder-Asam-Mittelschule, der Gnadenthal-Mädchenrealschule sowie aus den Partnerstädten Carrara, Györ, Kragujevac, Murska Sobota und Opole, die Anfang Juli nach Ingolstadt gekommen sind. Nach den Aufführungen in Ingolstadt geht es nach dreijähriger Pandemie-Pause gemeinsam auf Tour nach Murska Sobota in Slowenien.

80 Ingolstädter Schüler nehmen an Tanztheater mit David Williams teil

Choreograf David Williams hat bereits mehrere Theaterabende für den Jugendkultursommer entwickelt und sagt: „Während sie proben und zusammenarbeiten, lernen diese jungen Menschen nicht nur komplizierte Choreografien, sondern tauchen auch in das Leben der anderen ein, tauschen Erfahrungen und Ideen aus. Ihre Begegnungen erweitern die eigenen Denkgewohnheiten und ihren kreativen Horizont. Die Vielfalt innerhalb der Gruppe wird zum Katalysator für einen Reifungsprozess und fördert Empathie, Verständnis und Respekt.“

Musiker Philipp Kolb, studierter Trompeter aus München, hat sich nach seinem Studium auf zeitgenössische Kammermusik (unter anderem mit dem Ensemble „Piano possibile“) und freie Improvisationen spezialisiert. Mit der Gruppe "Musik zum Anfassen" bringt er Erfahrungen mit Jugendmusikprojekten ein, um für „Meet-Greet-Dance-Repeat“ aus acht Jugendlichen, die zum Teil keine instrumentellen Vorkenntnisse haben, eine Band zu machen.

