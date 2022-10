Ingolstadt

Aufwendige Spurensuche erfolgreich abgeschlossen

Plus Die Ausstellung „Schatten und Licht“ ist berührend. Es geht um das Schicksal jüdischer Schauspieler in den Jahren zwischen 1925 und 1934, die am Stadttheater Ingolstadt engagiert waren. Zwei Biografien sind in besonderer Weise Ingolstadt verbunden.

Sie änderten ihre Namen, sie änderten ihre Religion. Es änderte nichts an ihrem Schicksal. Sie wurden verfolgt, festgenommen, inhaftiert oder deportiert in Fabriken, Gettos, Lager, starben oder wurden ermordet. Nur wenige konnten fliehen, ihre Spur verliert sich. Die Rede ist von jüdischen Schauspielerinnen und Schauspielern, denen sich eine kleine Ausstellung in Ingolstadt widmet, der unzweifelhaft eine große Recherche vorausging. Unter dem recht allgemein gewählten Titel „Schatten und Licht“ hat diese Recherche sechs Frauen und fünf Männer in den Blick genommen, alle zwischen 1925 und 1934 am Stadttheater Ingolstadt engagiert.

