Aus der Parkstraße wird die Hugo-Höllenreiner-Straße

Der Stadtrat in Ingolstadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit für eine Teilumbenennung der Parkstraße in Hugo-Höllenreiner-Straße ausgesprochen. Betroffen ist das Teilstück, das zum Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus im Luitpoldpark führt.

Der Ingolstädter Sinto Hugo Höllenreiner hat Auschwitz überlebt

Hugo Höllenreiner war Ingolstädter Sinto und hat Ausschwitz und weitere Konzentrationslager überlebt. Als Kind musste er sich unter anderem menschlichen Versuchen des berüchtigten KZ-Arztes Mengele unterziehen. Seit den späten 1990ern war er einer der prominentesten Zeitzeugen und schilderte in vielen Gesprächen und Vorträgen, insbesondere auch an Schulen, die Gräuel der NS-Zeit. Er mahnte stets gegen das Vergessen. (AZ)