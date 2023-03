Aus für den verkaufsoffenen Sonntag: Die Stadträte rudern zurück

Das Nein der Ingolstädter Stadträte zu den verkaufsoffenen Sonntagen kam überraschend. Und der Aufschrei war groß. Jetzt folgt die Kehrtwende.

Am Ende der Stadtratssitzung blickte nicht nur Oberbürgermeister Christian Scharpf ziemlich ungläubig drein. Konnte es tatsächlich sein, dass sich gerade die Mehrheit der Stadträtinnen und Stadträte gegen einen verkaufsoffenen Sonntag in Ingolstadt ausgesprochen hatte? Doch genau das ist in der Sitzung am 28. Februar passiert. Kein einziger der drei Termine, die für einen verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertag von Verwaltungsseite vorgeschlagen worden war, hatte die nötige Mehrheit bekommen.

Der Aufschrei nach der Abstimmung war in Ingolstadt groß

Es kam zu einem Aufschrei, und zwar nicht nur bei den Händlern. Von einem fatalen Zeichen für die sowieso schon darbende Innenstadt war die Rede. Und das von einem Stadtrat, der sich die Belebung der Innenstadt auf die Fahnen geschrieben hat. Deshalb setzten sich die Fraktionen ein paar Tage später noch einmal zusammen, um auszuloten, wie sie den Händlern doch noch zu einem verkaufsoffenen Sonntag verhelfen könnten. Am Dienstag ist das Ganze deshalb erneut Thema im Stadtrat.

Kirchen und Gewerkschaften wollten in Ingolstadt keinen verkaufsoffenen Sonntag

Lange Jahre hatte es in Ingolstadt im Unterschied zu vielen umliegenden Kommunen keinen einzigen Sonntag gegeben, an denen die Läden hätten öffnen dürfen. Besonders vonseiten der Kirchen und Gewerkschaften war dieser Status über die Jahre hinweg verteidigt worden. Bis man sich schließlich im Stadtrat dafür ausgesprochen hat, den 3. Oktober - an dem gleichzeitig auch das Herbstfest stattfindet - zu nutzen, damit die Menschen zum Bummeln und Einkaufen in die Innenstadt kommen.

Und die hatten das Angebot in den vergangenen Jahren reichlich genutzt. Die Fußgängerzone war an diesen Tagen voll wie selten, an manchen Stellen gab es kaum ein Durchkommen. Nach sechs Jahren sollte über das Modell erneut abgestimmt werden. Diese Abstimmung unter den 47 Stadträtinnen und -räten brachte dann das überraschende Aus. Für den 3. Oktober gab es nur 22 Stimmen, für den Triathlon-Sonntag 16 Stimmen und für den letzten Pfingstvolksfest 23 Stimmen. Zu wenig.

Die Parteien wollen sich in Ingolstadt für einen verkaufsoffenen Sonntag einsetzen

Schon bald danach haben sich angesichts dieses überraschenden Ergebnisses mehrere Fraktionen und Gruppierungen erneut zusammengesetzt, um einen Kompromiss zu finden. Herausgekommen ist dabei unter anderem ein Gemeinschaftsantrag von CSU, SPD, den Grünen, der UWG sowie der Fraktionsgemeinschaft von JU und FDP. Der besagt, dass es in diesem Jahr noch einen verkaufsoffenen Sonntag geben soll, und zwar den 24. September. Zeitgleich findet auch das Herbstfest auf dem Volksfestplatz statt. Doch das Ganze soll kein einmaliges Ereignis bleiben. Für 2024 und die darauffolgenden Jahre soll bis zum Sommer ebenfalls ein Konzept zu möglichen verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen erarbeitet werden.

Die Freien Wähler hatten sich, genauso wie die Linke, die Grünen, die UWG, die ÖDP und Teile der SPD bei der Abstimmung Ende Februar noch gegen einen verkaufsoffenen Sonntag ausgesprochen. Damals hatte FW-Fraktionsvorsitzender Hans Stachel gesagt: "Sonn- und Feiertage sind eine Errungenschaft, die wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollen." Jetzt wollen auch sie den Händlern noch in diesem Jahr einen solchen Tag ermöglichen und dann erst zum Jahresende hin - mit den Erfahrungen aus diesem Jahr - ebenfalls ein langfristiges Konzept erarbeiten lassen.

Ein Antrag der AfD geht noch weiter: Sie wollen drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr sowie jeweils kostenloses Parken und einen kostenlosen Nahverkehr an diesen Terminen.

Oberbürgermeister Christian Scharpf befürwortet einen verkaufsoffenen Sonntag

Oberbürgermeister Christian Scharpf ist Befürworter eines verkaufsoffenen Sonntags. Entsprechend positiv steht er auch dem neuerlichen Vorstoß der verschiedenen Parteien gegenüber. "Es zeigt von einem konstruktiven Miteinander in der Sache und belegt die Kompromissbereitschaft aller Beteiligten. Obendrein ist ein klares Signal für die die Belebung der Innenstadt und die Stärkung des Einzelhandels", heißt es in einer Stellungnahme.

Wenig überraschend freuen sich die Innenstadthändler über den neuerlichen Anlauf für einen verkaufsoffenen Sonntag. Bei einer Befragung unter den 150 Gewerbetreibenden hatten sich gerade einmal acht gegen einen solchen Tag ausgesprochen, teilt der Innenstadtverein IN-City mit. „Wir würden uns freuen, wenn im Stadtrat nun doch eine konstruktive Lösung für mindestens zwei Öffnungstage pro Jahr zustande käme. Zur Planungssicherheit für die Geschäfte wäre aber auch eine mehrjährige Perspektive wichtig“, erklärt Marcus Frammelsberger, der Geschäftsführer des Innen-stadtvereins.