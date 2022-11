Ingolstadt

11:30 Uhr

Ausstellung im Audi museum mobile: Es werde Licht

Plus Mit der Sonderausstellung "The Speed of Light" im museum mobile schaut Audi nicht nur tief in die Historie der Fahrzeugbeleuchtung, sondern auch in deren Zukunft.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Von der Kerze hin zur digitalen OLED-Technik: Der Entwicklungsweg, den das Licht am Automobil hinter sich hat, ist lang und umfasst inzwischen über 120 Jahre Geschichte. Dass diese Entwicklung bei Weitem nicht zu Ende ist, das zeigt eine am Donnerstag eröffnete Sonderausstellung im Audi museum mobile in Ingolstadt. Unter dem Titel "The Speed of Light" dreht sich dort alles um das Licht. Und um das Audi-Licht gebührend darstellen zu können, hüllt sich die Sonderausstellung in Dunkelheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen