Ingolstadt

vor 47 Min.

Ausstellung im Museum Mobile: Von der Strickmaschine zum Automobil

Im Audi Museum Mobile in Ingolstadt ist derzeit die Sonderausstellung „Der fünfte Ring“ zu sehen. Im Bild links oben Rennfahrerin Gertrude Eisemann, rechts oben die Bullus, rechts unten die NSU 500 ccm Kompressormaschine.

Plus Im Museum Mobile in Ingolstadt gibt es eine neue Sonderausstellung. Sie trägt den Titel „Der fünfte Ring“ und offenbart Interessantes über die Marke NSU. Die Exponate sind auch in einer App zu sehen.

Von Dorothee Pfaffel

Vier ineinander verschlungene Ringe – der Automobilhersteller Audi ist untrennbar mit diesem Markenzeichen verbunden. Sie stehen für die vier sächsischen Automobilfirmen Audi, DKW, Horch und Wanderer, die sich 1932 zur Auto Union AG zusammenschlossen, Vorläuferin der heutigen Audi AG. Die neue Sonderausstellung im Museum Mobile in Ingolstadt trägt jedoch den Titel „Der fünfte Ring“. Was es damit auf sich hat? Kurator Stefan Felber erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen