Ausstellung über Ingolstädter Sinti und Roma im Stadtmuseum

"Unsere Menschen" beschäftigt sich mit der Verfolgung und dem Völkermord von Sinti und Roma in der Region. Auch heute noch erlebt die Gruppe Diskriminierung.

"Unsere Menschen" - so bezeichnen deutschsprachige Sinti und Roma die Angehörigen ihrer Minderheit häufig, um ihre gemeinsame Zugehörigkeit auszudrücken. Und so lautet auch der Titel der neuen Ausstellung im Ingolstädter Stadtmuseum, die am Sonntag eröffnet wird. Sie beschäftigt sich mit Sinti und Roma in Ingolstadt - während und nach dem Nationalsozialismus.

Mindestens 60 Angehörige der Sinti und Roma, die vor oder nach 1945 in Ingolstadt und Region gelebt haben, wurden Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. 18 Einzel- und Familienbiografien stehen im Mittelpunkt der Ausstellung und werden in Verbindung gesetzt zu historischen Ereignissen.

Bisher unveröffentlichte Dokumente zu Sinti und Roma im Stadtmuseum

Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Agnes Krumwiede ist Autorin der meisten Katalog- und Ausstellungstexte. Zwei Jahre lang besuchte sie Familien und recherchierte in Archiven. Durch historischen Fotografien, teils bisher unveröffentlichte Zeitdokumente und Zitate wird Geschichte lebendig vermittelt.

Zilli Schmidt. Foto: Zilli Schmidt

Auch bekanntere Lebensgeschichten sind Bestandteil der Ausstellung: Familie Höllenreiner ist seit 60 Jahren in Ingolstadt ansässig. Familie Reichmann lebte hier bis 1939, die Zeitzeugin Zilli Schmidt und ihr jüngerer Bruder Otto besuchten in Ingolstadt die Volksschule. Prozessaussagen von Zeitzeugen sowie Passagen aus Entschädigungsakten wurden für die Audiostationen von Schauspielern des Stadttheaters eingesprochen.

Sinti und Roma erleben in Ingolstadt auch heute noch Diskriminierung

Es wird deutlich, wie stark der nationalsozialistische Völkermord, die Fortsetzung der Verfolgung nach 1945 sowie Diskriminierungen von Sinti und Roma in der Gegenwart bis heute das Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft beeinflussen. Über 200 deutsche Sinti leben aktuell in Ingolstadt. Sie sind nach wie vor von Diskriminierung betroffen.

Hulda Guki Reichmann. Foto: Hulda Guki Reichmann

Ausstellungseröffnung ist am Sonntag um 11 Uhr im Barocksaal. Das Museum ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen mit Agnes Krumwiede und Angehörigen sind am 12. November, 10. Dezember, 28. Januar, 25. Februar und 17. März um 15 Uhr. (AZ)