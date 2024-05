Auto angefahren: Mehr als 10.000 Euro Schaden an einem Audi TT

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz der AOK in Ingolstadt einen Audi TT angefahren. Obwohl der Sachschaden ziemlich hoch ist, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Ein 20-jähriger Ingolstädter hat am Freitag zwischen 20 und 0 Uhr seinen schwarzen Audi TT Roadster auf dem Parkplatz der AOK an der Harderstraße in Ingolstadt geparkt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, bemerkte er laut Polizei einen erheblichen Schaden an der gesamten linken Seite des Fahrzeugs. Ein bislang ungekannter Fahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Auto des Mannes angefahren und sich danach aus dem Staub gemacht. Am Audi entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Ingolstadt nimmt unter der Nummer 0841/9343-4410 Hinweise zum Unfall entgegen. (AZ)