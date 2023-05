Auto brennt völlig aus

Ein 48-jähriger Autofahrer bemerkte Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Vorsichtshalber parkte er sein Auto und stieg aus. Zum Glück.

Ein 48-jähriger Mann aus Großmehringm fuhr am Sonntag gegen 21.15 Uhr mit seinem Auto auf der Dieselstraße in Ingolstadt und bemerkte Brandgeruch im Fahrzeug. Er konnte sein Fahrzeug noch auf den Parkplatz einer Firma abstellen und das Fahrzeug verlassen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Großmehring löschte den Brand. Es entstand Totalschaden am Auto in Höhe von 8000 Euro, teilt die Polizei mit. Der Autofahrer blieb unverletzt. (AZ)