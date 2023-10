Auto gerät ins Schleudern und prallt gegen Laterne

In Ingolstadt hat ein 25-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend fuhr er nicht nur gegen ein Verkehrszeichen.

Ein 25-jähriger Ingolstädter fuhr am Dienstag gegen 21.54 Uhr mit seinem Auto die Östliche Ringstraße vom Nordbahnhof kommend und wollte nach links in die Heydeckstraße in Ingolstadt einbiegen. Mit im Fahrzeug saßen zwei weitere Insassen. An der Kreuzung Östliche Ringstraße/Heydeckstraße schaltete die Ampel von Grün auf Gelb um. Deshalb bremste der Fahrer so stark ab, dass das Auto ins Schleudern kam und der Mann die Kontrolle verlor. Das Auto überfuhr den Fahrbahnteiler und ein Verkehrszeichen, überquerte die Kreuzung geradeaus und prallte letztlich frontal gegen einen Laternenmast, der rechts neben der Fahrbahn der Heydeckstraße steht. Durch den Aufprall wurden alle drei Personen im Fahrzeug leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst versorgte die drei Verletzten vor Ort und brachte zwei davon in Krankenhäuser. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro, es musste abgeschleppt werden. (AZ)