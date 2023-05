Auto gestohlen, Polizei sucht Zeugen

In Ingolstadt hat ein Unbekannter ein Auto im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen in der Nacht von Sonntag auf Montag?

In Ingolstadt wurde in der Nacht von Sonntag, 18.30 Uhr, auf Montag, 8.40 Uhr, ein Auto in der Gustav-Adolf-Straße gestohlen. Es handelt sich um einen Audi S 6 Avant mit Ingolstädter Kennzeichen. Das Auto verfügt über Keyless-Go-System und hat einen Zeitwert von rund 40.000 Euro, teilt die Polizei mit. Es parkte auf einem frei zugänglichen Außenstellplatz.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt und bittet Zeugen, sich zu melden. Menschen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-0 anrufen.

Grundsätzlich rät die Kriminalpolizei:

Deponieren Sie Ihren Fahrzeugschlüssel nie neben der Haustüre, sondern weiter entfernt, hinter mehreren Wänden, eventuell in einem abgeschirmten Schlüsselkasten