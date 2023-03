Auto in Brand gesetzt: Wer kennt diesen möglichen Zeugen?

Bereits im August wurde in Ingolstadt ein Auto in Brand gesetzt. Nun bittet die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise.

In den frühen Morgenstunden des 11. August 2022 wurde ein Fahrzeug in Ingolstadt in Brand gesetzt. Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 3.30 Uhr über ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Manchinger Straße. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben, dass der schwarze Mercedes Vito vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Es entstand Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe, teilt die Polizei mit.

Kripo Ingolstadt ermittelt: Wer kennt diesen Mann?

Im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ingolstadt stehen nun Bilder, die eine bislang unbekannte Person zeigen, für die Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Zeugen, der unter Umständen wichtige Hinweise zur Klärung der Tat geben kann. Wer sich auf den Bildern wiedererkennt oder Angaben zu der auf den Fotos abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0841/9343-0 zu melden. Weiter Informationen gibt es auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. (AZ)

In Ingolstadt und Umgebung läuft eine Öffentlichkeitsfahndung nach diesem Mann. Er könnte ein wichtiger Zeuge einer Brandstiftung sein. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord