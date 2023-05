Auto kollidiert mit Schulbus

Eine Autofahrerin hat in Ingolstadt die Kontrolle über ihr Auto verloren und schrammte an einem Schulbus entlang. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch.

Zum Beginn der Pfingstferien, am Freitag gegen gegen 11.50 Uhr, kam es im Stadtgebiet Ingolstadt nahe dem Schulzentrum zu einer Kollision zwischen einem Auto und dem entgegenkommenden Schulbus. Lediglich die 67-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt; der Busfahrer sowie die mitfahrenden Schulkinder blieben allesamt unverletzt.

Den Augenzeugen zufolge fuhr die Unfallverursacherin in Ingolstadt vom Kreuztor kommend auf der Jahnstraße in Richtung Donauufer. In der Nähe des Ingolstädter Freibads verlor die Frau aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfuhr insgesamt zwei Querungshilfen samt den dortigen Schildern, berichtet die Polizei. Zwischenzeitlich schrammte der Kleinstwagen mit der linken Fahrzeugseite gegen einen entgegenkommenden Schulbus.

Kollision mit Schulbus in Ingolstadt: 20.000 Euro Schaden

Das Auto war aufgrund des Anstoßschadens nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Beim Linienbus gingen durch die Wucht des Aufpralls mehrere Seitenscheiben zu Bruch. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Zur weiteren Beweiserhebung ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei der Unfallverursacherin an. Die entnommene Blutprobe wird im Zuge der Ermittlungen auf etwaige Rückstände von Medikamenten oder sonstigen Substanzen untersucht, die das unkontrollierte Fahrverhalten erklären könnten, heißt es im Polizeibericht. Hierzu wurde ein entsprechendes Strafverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)