Auto kommt von Fahrbahn ab: 20.000 Euro Schaden

Weil ein Autofahrer von der A9 abfahren wollte, zog er spontan vom mittleren Fahrstreifen nach rechts. Dabei verlor er die Kontrolle und landete im Grünstreifen.

Am frühen Montagnachmittag gegen 13 Uhr fuhr ein 35-Jähriger aus Dresden mit seinem Auto auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg. Da er an der Anschlussstelle Langenbruck abfahren wollte, zog er bei voller Fahrt vom mittleren Fahrstreifen nach rechts zur Abfahrt und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto.

Er touchierte in der Abfahrt zunächst mit dem linken Vorderreifen die linksseitige Schutzplanke und schleuderte anschließend nach rechts in den Grünstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde jedoch stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, berichtet die Polizei. Durch einen Abschleppdienst erfolgte die Bergung aus dem Grünstreifen. Insgesamt entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke in Höhe von rund 20.000 Euro. (AZ)