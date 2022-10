Auto kracht gegen Baum: Audi e-tron ist nur noch Schrott

Der Sachschaden war enorm, verletzt wurde niemand: Bei einem Unfall an der Neuburger Straße in Ingolstadt entstand bei einem Audi e-tron Totalschaden.

Bei einem Unfall am späten Montagabend im Stadtgebiet Ingolstadt war ein Audi e-tron am Ende nur noch Schrott. Ein 23-Jähriger aus dem Kreis Eichstätt war mit dem Auto zunächst auf der Neuburger Straße in Ingolstadt stadtauswärts unterwegs und bog dann nach rechts in die Permoserstraße ab.

Unfall in Ingolstadt: Der Audi e-tron kam an einem Baum zum Stehen

In der Kurve brach das Heck des Autos laut Polizei aus, das Fahrzeug drehte sich und kam letztendlich an einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die drei Insassen blieben unverletzt. Der Audi musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. (AZ)