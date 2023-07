Auto, Rad oder Boot: In Ingolstadt findet der erste Mobilitätstag statt

Am Samstag, 15. Juli, findet der erste Mobilitätstag in Ingolstadt statt. Er kombiniert die beiden Veranstaltungen City-PS und Radltag.

Der Innenstadtverein IN-City veranstaltet am Samstag, 15. Juli, den ersten Ingolstädter Mobilitätstag. Von 10 bis 18 Uhr steht die Innenstadt dabei ganz im Zeichen der Mobilität. Es geht um Autos und Fahrräder - aber nicht nur. Motorräder, öffentliche Verkehrsmittel und sogar Segelboote gibt es am Samstag in der Stadt zu sehen.

Beim Mobilitätstag in Ingolstadt geht es nicht nur um Autos

In Kooperation mit der THI werden an diesem Tag außerdem Forschungsprojekte und Zukunftstheorien vorgestellt. Auch das Rote Kreuz und die Wasserwacht zeigen, wie essenziell Mobilität im Rettungsdienst und bei der Wasserrettung ist. Neben viel Information gibt es auch ein Unterhaltungsprogramm. (AZ)