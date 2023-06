Autodrift am Friedhofparkplatz: 19-Jähriger muss mit Anzeige rechnen

Ein 19-jähriger Autodrifter hat für Ärger am Parkplatz des Südfriedhofs in Ingolstadt gesorgt. Zeugen haben sein Tun gefilmt.

Am Samstagfrüh gegen 1.30 Uhr ging bei der Polizei in Ingolstadt eine Meldung über eine Lärmbelästigung am Südfriedhof ein. Am dortigen Schotterparkplatz driftete ein 19-jähriger Ingolstädter mit seinem Audi und erzeugte dadurch unnötigen Lärm. Zeugen haben sein Tun auf Video festgehalten und angezeigt.

Die Polizei Ingolstadt konnte Driftspuren am Friedhof-Parkplatz fotografieren

Die Polizei konnte die vor Ort noch deutlich sichtbaren Driftspuren fotografieren. Den 19-jährigen Fahrer erwarten nun eine Anzeige und ein Bußgeld. (AZ)