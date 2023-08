Autofahrer flüchtet mit 150 Stundenkilometern vor Polizei

In Ingolstadt wollten Polizisten einen auffälligen Autofahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab er Gas. Nach einem Unfall setzte er die Flucht zu Fuß fort.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel einer Polizeistreife in der Münchener Straße stadtauswärts ein Autofahrer auf, der sich von hinten rasant näherte und kurz vor Einholen des Streifenwagens plötzlich abbremste. Die Beamten entschlossen sich, den Autofahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltversuche und flüchtete mit bis zu 150 Stundenkilometern in Richtung Rothenturm. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam schließlich im Graben zum Stehen. Dies hinderte ihn aber nicht daran, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Beamten holten ihn schließlich ein und hielten ihn fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, berichtet die Polizei. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, außerdem wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)