Autofahrer flüchtet und verursacht Unfall: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann scheint unter Drogeneinfluss zu stehen. Als die Polizei verständigt wird, fährt er in seinem Auto schnell davon. Die Polizei verfolgt ihn allerdings.

Gegen 7 Uhr am Dienstag konnten drei unbeteiligte Zeugen einen Audi mit laufendem Motor in der Medererstraße in Ingolstadt feststellen, indem der Fahrer auf der Fahrerseite schlief. Aus Sorge klopften die Zeugen den Fahrer wach. Dieser war kaum ansprechbar und hatte gerötete, trübe Augen. Der Fahrer erweckte auf die Zeugen den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen.

Als die Polizei verständigt wurde, fuhr der Audi mit starker Beschleunigung in westliche Richtung davon. An der Kreuzung zur Tillystraße nahm er einem bislang unbekannten blauen Volvo die Vorfahrt und gefährdete diesen. Anschließend bog der Audi nach rechts in die Mercystraße ab, berichtet die Polizei.

Autofahrer beschädigt in Ingolstadt auf der Flucht vor der Polizei ein Fahrzeug

Wenige Minuten später fuhr der Flüchtige die Münchner Straße stadtauswärts entlang. An der Kreuzung Münchner Straße/Am Pulverl stand ein 57-jähriger Großmehringer mit seinem Dacia an einer roten Ampel. Der flüchtende Audi Fahrer fuhr hier mit seiner rechten Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite des stehenden Dacia und verursachte erheblichen Sachschaden von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer unerlaubt von dieser Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er flüchtete stadtauswärts.

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Audi durch Kräfte der Verkehrspolizei Ingolstadt in der Blücherstraße auf einem Parkplatz festgestellt werden. Der Fahrer war fußläufig flüchtig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde das Auto zur Spurensicherung sichergestellt. Zeugen beziehungsweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)