Autofahrer gerät in den Gegenverkehr: Drei Verletzte

In Großmehring ist ein 25-Jähriger mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die andere Fahrspur gekommen. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus.

Ein 25-Jähriger aus Kösching fuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Ingolstädter Straße in Großmehring in Richtung der B16a mit seinem Auto. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er hierbei auf Höhe der Hausnummer 34 in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das mit einem 67-jährigen Fahrer und seiner 69-jährigen Beifahrerin (beide aus Ingolstadt) besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurden alle Beteiligten leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Autos waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen hinzugezogenen Abschleppdienst geborgen. Die Ingolstädter Straße war während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Ingolstadt und der Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe für circa 45 Minuten komplett gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht. Ebenfalls vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr aus Großmehring mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 20.000 Euro, berichtet die Polizei. (AZ)