Autofahrer gibt in Ingolstadt Gas und fährt einen Bauarbeiter an

Offensichtlich hatte sich ein Autofahrer derart über eine Baustelle in Ingolstadt geärgert, dass er Gas gab und einen Bauarbeiter anfuhr.

In der Marienstraße in Ingolstadt befindet sich derzeit eine Baustelle, die mit einem Zaun abgesperrt ist. Darüber hatte sich ein Autofahrer offensichtlich so geärgert, dass das Ganze ein Fall für die Polizei wurde. Am Montag gegen 6.50 Uhr fuhr der 44-jährige Ingolstädter laut Polizei in die Marienstraße ein, stieg aus und entfernte den Absperrzaun, um die Straße in Richtung B16a weiterzufahren.

Ein Lastwagenfahrer aus Neuburg forderte den Ingolstädter auf, wieder zurückzufahren

Ein 30-jähriger Kraftfahrer aus Neuburg, der zuvor die Absperrung aufgebaut hatte, ging zum Fahrer und forderte diesen auf, zurückzufahren. Der Autofahrer gab daraufhin Gas und stieß mit seinem Auto gegen die rechte Hüfte des Lastwagenfahrers. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Anschließend fuhr der Autofahrer rückwärts in die Arnikastraße und fuhr einfach weiter. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-4410 melden. (AZ)