Autofahrer kommt mit zwei Promille von der Fahrbahn ab

Ein 29-Jähriger aus Ingolstadt ist in Gerolfing mit seinem Auto betrunken von der Straße abgekommen und hat sich verletzt. Er hatte nicht einmal einen Führerschein.

Ein 29-Jähriger aus Ingolstadt fuhr mit seinem Auto am Donnerstag um 19.40 Uhr in Gerolfing die Bussardstraße entlang in Richtung Eichenwaldstraße. Kurz vor der Kreuzung zur Wilhelm-Busch-Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ins angrenzende Gebüsch, sodass sein Auto sich aufstellte und dann auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam.

Der 29-Jährige wurde dabei verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus, berichtet die Polizei. Dort konnte auch die Blutentnahme erfolgen, da der Alkotest etwas über zwei Promille anzeigte. Die weitere Überprüfung ergab, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Auto war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Bis zur Bergung des Fahrzeuges musste die Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Absicherung der Unfallstelle übernahm die Freiwillige Feuerwehr aus Gerolfing zusammen mit der Berufsfeuerwehr aus Ingolstadt. (AZ)