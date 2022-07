Autofahrer kommt volltrunken von der Fahrbahn ab

Ein 34-Jähriger kam mit seinem Auto ins Schleudern. Das Fahrzeug kippte um. Dabei entstand erheblicher Sachschaden und der Fahrer aus Ingolstadt verletzte sich.

Erhebliche Eigenverletzungen und 50.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch in Ingolstadt. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Oskar-von-Miller-Straße in Richtung Agricolastraße. In einer Rechtskurve kam der Ingolstädter aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit zuerst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Schleuderfahrt endete am Bordstein, über den das Fahrzeug auf die Seite kippte.

Unfall in Ingolstadt: Fahrer über zwei Promille

Der Fahrer zog sich unter anderem eine Fraktur der Hand zu, berichtet die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Sicherstellung des Führerscheins wurde dem Unfallverursacher im Krankenhaus Blut entnommen. Ihn erwartet wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eine erhebliche Geldstrafe und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis. (AZ)