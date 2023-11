Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Ein unbekannter Autofahrer hat ein "Vorfahrt gewähren"-Zeichen ignoriert und dadurch eine Frau zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Ein weiteres Auto fuhr auf.

Eine 48-jährige Ingolstädterin fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr befuhr mit ihrem Auto auf der Hindenburgstraße in Richtung Autobahn. Hinter ihr fuhr ein 32-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto in gleicher Richtung. Ein bislang unbekanntes Auto kam aus der Spretistraße und fuhr trotz des Zeichens „Vorfahrt gewähren“ quer über beide Fahrstreifen in Richtung Hindemithstraße. Die Ingolstädterin musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Ingolstädter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Er verletzte sich dabei und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro, teilt die Polizei mit. Das flüchtige Fahrzeug wurde als „rotes Fahrzeug mit Pizzaaufschrift“ beschrieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)