Autofahrer mit 1,8 Promille in Ingolstadt unterwegs

In Ingolstadt hat die Polizei einen 35-Jährigen kontrolliert. Der Mann roch stark nach Alkohol - der Schein trügte nicht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt ein Auto in der Straße Am Mailinger Spitz. Da von dem 35-jährigen Fahrer aus Ingolstadt starker Alkoholgeruch ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)