Autofahrer mit zwei Promille und über 40 Stundenkilometer zu schnell

Dienstagnacht erwischte die Verkehrspolizei Ingolstadt einen Autofahrer, der nicht nur betrunken, sondern auch mehr als 40 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war.

Am Dienstag gegen 0.45 Uhr, fiel der Streifenbesatzung der VPI Ingolstadt ein Auto auf, das in Schlangenlinie und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Manchinger Straße stadteinwärts fuhr. Kurz vor der Südlichen Ringstraße reagierte der Autofahrer weder auf das Anhaltesignal noch auf das am zivilen Dienstfahrzeug eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn, heißt es im Polizeibericht.

Polizei Ingolstadt: Autofahrer hatte auch keinen Führerschein dabei

Der Mann fuhr in die Südliche Ringstraße, bog auf die Münchener Straße ab und beschleunigte auf über 90 Stundenkilometer, bevor er in die Mercystraße fuhr und anhielt. Bei der Polizeikontrolle zeigte der Alkomat bei dem 30-Jährigen aus Ingolstadt fast zwei Pomille. Einen Führerschein hatte der Mann nicht dabei. (nr)