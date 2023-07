Autofahrer nimmt Linienbus Vorfahrt - 82-Jähriger verletzt

Ein 57-jähriger Autofahrer hat beim Abbiegen einen Bus übersehen. Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, musste aber eine Vollbremsung durchführen.

Ein 57-Jähriger fuhr am Samstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto in Ingolstadt auf der Prinz-Leopold-Straße in Richtung Einmündung zur Elisabethstraße. An dieser Einmündung steht ein Vorfahrt-gewähren-Schild. Beim Abbiegen in die Elisabethstraße übersah der 57-Jährige aber den vom Hauptbahnhof kommenden Linienbus, dessen ebenfalls 57-jähriger Busfahrer mit einer sofort eingeleiteten Vollbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern konnte. Durch die Vollbremsung fiel jedoch im Linienbus ein 82-jähriger Rentner von seinem Sitz auf den Boden und zog sich dabei eine Prellung am linken Knie zu. Eine Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst lehnte der Fahrgast dennoch ab. Ein Sachschaden entstand bei dem Verkehrsunfall nicht, heißt es im Polizeibericht. (AZ)