Autofahrer ohne Führerschein gibt bei Polizei falschen Namen an

In Ingolstadt hat die Polizei einen Autofahrer kontrolliert. Der Mann gab absichtlich falsche Personalien an. Später stellte sich heraus, warum.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ingolstadt kontrollierte am Montagmittag den Fahrer eines Audi in der Dreizehnerstraße in Ingolstadt. Auf Nachfrage gab der 25-Jährige an, weder einen Führerschein noch sonstige Dokumente mit sich zu führen. Nachdem sich zu den mündlich übermittelten Personalien verschiedene Ungereimtheiten ergaben, wurde der Fahrer zur Identifikation zur Dienststelle gebracht, berichtet die Polizei.

Der Ingolstädter dürfte gar kein Auto fahren

Dort konnten nach weiterer Recherche schließlich die richtigen Personalien in Erfahrung gebracht werden, die der 25-Jährige bis zuletzt vehement zu verschleiern versuchte. Es stellte sich heraus, dass für den Ingolstädter seit April letzten Jahres eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis besteht, weshalb er nicht mehr befugt ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, heißt es im Polizeibericht.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der falschen Namensangabe sowie der Fahrt ohne Fahrerlaubnis. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. (AZ)