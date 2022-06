Autofahrer stößt in Ingolstadt mit einem Bus zusammen

Zwei Fahrgäste wurden in Ingolstadt bei einem Unfall verletzt. Ein Auto hatte einen Bus übersehen.

Bei einem Zusammenstoß von einem Bus und einem Auto in Ingolstadt haben sich zwei Fahrgäste verletzt. Das teilte die Polizei mit. Am Montag gegen 12.30 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen der Konrad-Adenauer-Str. in Richtung Brückenkopf. Beim Abbiegen nach rechts in die Abfahrt zur Parkstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Linienbus.

Die Autofahrerin fuhr mit der rechten Seite gegen das vordere linke Eck des Busses. Da der Fahrer des Linienbusses, ein 39-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen, auch stark bremsen musste, fielen zwei Insassen des Busses, eine 18-Jährige und eine 58-Jährige aus Ingolstadt, gegen die Frontscheibe des Busses. Beide verletzten sich dabei leicht, sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (nr)