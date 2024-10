Autofahrer übersieht 19-jährigen Radler

Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr fuhr ein 23-jähriger Manchinger mit seinem Kleintransporter die Haunwöhrer Straße in Ingolstadt entlang und bog nach rechts in eine Tankstelle ein. Zeitgleich fuhr ein 19-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg, berichtet die Polizei. Beim Einbiegen kam es zum Zusammenstoß beider, sodass der Radler stürzte. Hierbei verletzte sich dieser leicht und der junge Mann wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro. (AZ)

