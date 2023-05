Autofahrer übersieht in Ingolstadt einen 14-jährigen Radler

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer einen 14-Jährigen übersehen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Unfall ging allerdings glimpflich aus.

Ein 21-jähriger Ingolstädter war am Mittwoch gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto auf der Hindenburgstraße in Richtung Nordbahnhof unterwegs und wollte nach rechts in die Spretistraße einbiegen.

Ein Autofahrer hat in Ingolstadt beim Abbiegen einen 14-jährigen Radfahrer übersehen

Dabei übersah er allerdings einen 14-jährigen Radfahrer, der geradeaus über die Spretistraße fahren wollte. Bei dem Unfall fiel der Jugendliche vom Rad und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden ist laut Polizei nicht entstanden. (AZ)