Autofahrer übersieht Mutter mit Kind: Fünfjährige verletzt

Ein 87-jähriger Autofahrer hat in Ingolstadt beim Abbiegen eine Frau übersehen, die mit ihrem Kind auf dem Rad unterwegs war. Sie stürzten - nicht ohne Folgen.

Beim Abbiegevorgang übersehen hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr ein 87-jähriger Autofahrer eine Fahrradfahrerin, die mit ihrer Tochter auf dem Fahrradweg stadteinwärts unterwegs war. Der Ingolstädter bog auf Höhe des Zebrastreifens nach links zu den Parkplätzen des Stadtmuseums ein und erfasste die entgegenkommende 42-jährige frontal.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und erlitt Schmerzen an ihren Beinen, teilt die Polizei mit. Ihre fünfjährige Tochter, die sie auf einem Kinderfahrradsitz transportierte, zog sich bei dem Unfall eine Schienbeinfraktur zu. Beide wurden zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Blechschaden, das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.600 Euro. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10