Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es gestern Abend gegen 18 Uhr im Bereich der Schloßlände in Ingolstadt. Ein Skoda und ein BMW waren nebeneinander auf der zweispurigen Straße in westliche Richtung unterwegs. Als der Fahrer des Skoda den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den BMW und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von etwa 7000 Euro, berichtet die Polizei. Der Fahrer des Skoda klagte über Rückenschmerzen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

