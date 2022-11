Autofahrer verursacht 10.000 Euro Schaden und flüchtet

In der Limesstraße in Ingolstadt hat ein bislang Unbekannter nach einem Unfall sein kaputtes Auto abgestellt und ist verschwunden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten Anwohner ein total beschädigtes Auto, das gegen 20 Uhr in der Limesstraße abgestellt worden war. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer augenscheinlich erst kürzlich einen Verkehrsunfall verursacht, das Fahrzeug abgestellt und war anschließend zu Fuß geflüchtet.

Die eingesetzten Polizeistreifen konnten auch schnell die dazugehörige Unfallstelle finden: Im Kurvenbereich der Abfahrt AS Ingolstadt Nord in Fahrtrichtung München kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinauf und dann wieder hinunter und kollidierte dabei mit drei Leitplankenteilen. Hier stellte die Polizei sowohl im Grünstreifen als auch an der Leitplanke mehrere frische Unfallspuren fest.

Fahrerflucht in Ingolstadt: Unter anderem Farbeimer helfen der Polizei

Im Kreuzungsbereich Limesstraße/Am Wetterkreuz befanden sich auf der Fahrbahn zudem große Lachen an weißer Farbe und mehrere Farbeimer. Auch hier konnte das abgestellte Auto als verursachendes Fahrzeug zugeordnet werden: Im Kofferraum waren mehrere Farbeimer geladen, die zum Teil umgefallen und ausgelaufen waren.

Das Auto wurde vor Ort durch die Verkehrspolizei Ingolstadt sichergestellt und musste mittels Abschleppdienst geborgen werden. An dem Fahrzeug und der Leitplanke beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)