Autofahrer wird bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein 59-Jähriger aus Ingolstadt übersieht beim Abbiegen ein anderes Auto. Die Fahrzeuge stoßen frontal zusammen. Der Ingolstädter muss ins Krankenhaus.

Ein 59-jähriger Ingolstädter fuhr am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr mit seinem Auto die Straße Am Westpark vom Audi-Ring kommend in Fahrtrichtung Hochkreisel. Auf Höhe des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes wollte er nach links in diesen abbiegen und übersah hierbei das entgegenkommende Auto eines 71-Jährigen aus Wettstetten, der auf der Straße Am Westpark in Fahrtrichtung Audi-Ring auf dem rechten Fahrstreifen bunterwegs war. Es kam zur Frontalkollision der beiden Autos auf dem rechten Fahrstreifen und durch die Wucht des Anstoßes wurden beide Fahrzeuge danach auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert.

Verkehrsunfall nahe Westpark: 30.000 Euro Schaden

Der 71-Jährige zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich die Schadenshöhe insgesamt auf rund 30.000 Euro. Da die Fahrbahn durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt wurde, blieb der rechte Fahrstreifen bis zur Beseitigung dieser für circa 1,5 Stunden gesperrt. Durch die Berufsfeuerwehr erfolgten die Absicherung der Unfallstelle sowie verkehrslenkende Maßnahmen bis zur Freigabe des Fahrstreifens. (AZ)

