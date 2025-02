Autofahrer wird schwarz vor Augen, da prallt er gegen Ampel

Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr fuhr ein 54-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Auto auf der Ettinger Straße in Ingolstadt stadtauswärts. Beim Abbiegen nach links in die Furtwängler Straße kam er im Einmündungsbereich zu weit nach rechts und so von der Fahrbahn ab. Er überfuhr daraufhin einen Ampelmast und stieß danach noch gegen ein Verkehrszeichen, berichtet die Polizei. Der 54-Jährige, der sich dabei leicht verletzte, gab als Grund für sein Abkommen von der Fahrbahn an, ihm wäre kurzeitig schwarz vor den Augen geworden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

