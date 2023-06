Autofahrerin biegt ab, Radfahrer verletzt sich

Eine 19-jährige Autofahrerin hat beim Abbiegen auf der Münchner Straße in Ingolstadt einen Radfahrer übersehen. Sie stießen zusammen, der Radler stürzte.

Eine 19-jährige Frau aus Reichertshofen fuhr am Montag gegen 17.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Münchner Straße stadtauswärts und wollte nach links in den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 46-jähriger Friedrichshofener mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Münchner Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß, berichtet die Polizei. Dadurch stürzte der Radler und verletzte sich mittelschwer. Er wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt. Am Fahrrad und am Auto entstand geringer Sachschaden. (AZ)