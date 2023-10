Autofahrerin fährt über Verkehrsinsel und beschädigt Baum

Eine 52-jährige Autofahrerin flüchtet, nachdem sie in Ingolstadt einen Baum und ein Verkehrszeichen beschädigt hat. Die Polizei ist ihr auf der Spur.

Eine 52-jährige Ingolstädterin fuht am Donnerstag gegen 19.45 Uhr mit ihrem Auto und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Die Frau überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei einen Baum und ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihre rechtlichen Pflichten nachzukommen. Kurze Zeit später teilte eine unbeteiligte Zeugin den Standort des Unfallfahrzeuges mit, berichtet die Polizei. Die an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile passten zweifelsfrei zu dem mitgeteilten Auto. Zudem konnte noch ein Teil des beschädigten Baumes am Fahrzeug hängend aufgefunden werden. Laut ersten Ermittlungen handelt es sich bei der Fahrerin um die Halterin. Die Unfallverursacherin konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro ist entstanden. Das Auto wurde zur weiteren Spurensicherung abgeschleppt und sichergestellt. (AZ)