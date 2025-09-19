Autofahrerin kollidiert mit Straßenlaterne: 20.000 Euro Schaden

Eine 18-jährige Ingolstädterin fuhr am Mittwoch gegen 12.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Jahnstraße von der Friedhofstraße kommend in südöstliche Richtung. In einer Linkskurve kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und kollidierte mit der dort befindlichen Straßenlaterne. Das Auto drehte sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen, wie die Polizei berichtet. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. (AZ)

