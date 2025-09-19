Icon Menü
Ingolstadt: Autofahrerin kollidiert mit Straßenlaterne: 20.000 Euro Schaden

Ingolstadt

Autofahrerin kollidiert mit Straßenlaterne: 20.000 Euro Schaden

Eine 18-jährige Ingolstädterin ist mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gekracht. Was dann passierte.
    In Ingolstadt hat eine 18-Jährige einen Unfall verursacht. (Symbolbild)
    In Ingolstadt hat eine 18-Jährige einen Unfall verursacht. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Eine 18-jährige Ingolstädterin fuhr am Mittwoch gegen 12.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Jahnstraße von der Friedhofstraße kommend in südöstliche Richtung. In einer Linkskurve kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und kollidierte mit der dort befindlichen Straßenlaterne. Das Auto drehte sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen, wie die Polizei berichtet. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. (AZ)

