Autofahrerin übersieht Zug: Frau wird 25 Meter mitgeschleift

Eine 22-jährige Autofahrerin hat an einem Bahnübergang in Ingolstadt das Warnlicht übersehen. Dann kam ein Zug und erfasste das Auto.

Am Dienstagmorgen um 3.15 Uhr ist es zu einem Unfall am Bahnübergang an der Nürnberger Straße gekommen. Dabei ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 22-Jährige aus Lenting war laut Polizei auf der Roderstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Nürnberger Straße abbiegen. Dort befindet sich ein Andreaskreuz mit einem Warnlicht.

Das Auto wurde an einem Bahnübergang in Ingolstadt von einem Zug erfasst

Beim Abbiegen übersah die Frau offenbar die Warnzeichen und fuhr über die Gleise. Dabei wurde das Auto von einem leeren Güterzug erfasst und rund 25 Meter mitgeschleift. Der 53-jährige Lokfahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein. Bei dem Unfall hatte die Frau allerdings viel Glück: Sie wurde mittelschwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Lokführer blieb unverletzt. An der Lok, am Auto und an den Gleisanlagen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war vor Ort und der Bahnübergang war für zwei Stunden voll gesperrt. (AZ)