Autonomes Fahrzeug der THI für Straßenverkehr zugelassen

Ein Meilenstein für die Forschung und auch für die Technische Hochschule Ingolstadt: Das dort entwickelte autonome Fahrzeug "Anton" fährt bald auf Ingolstadts Straßen.

Vollgepackt mit Sensoren erkundet der Elektroflitzer "Anton" ab sofort die Straßen Deutschlands. Das Forschungszentrum für die Fahrzeugsicherheit des "Carissma" hat von den Behörden eine Ausnahmegenehmigung für die Zulassung des automatisierten Forschungsfahrzeugs mit Namen "Anton" erhalten. So teilt es die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) in einer Pressemitteilung mit. Die Ausnahmegenehmigung wurde auf Basis umfangreicher Untersuchungen von Experten und Sachverständigen der Firma TÜV SÜD ausgestellt. Damit erreiche die THI einen wichtigen Meilenstein in der Realisierung ihrer Vision der offenen Plattform für die Entwicklung und Validierung des automatisierten und vernetzten Fahrens, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

"Anton" basiert auf einem Renault Twizy und wurde von der britischen Firma Street-Drone umgebaut. Das Herzstück ist das offene Drive-By-Wire-System. Das bedeutet, Gaspedal, Schaltung, Bremse und Lenkung werden elektrisch gesteuert. Die Erweiterung des Fahrzeugs um notwendige Umfeldsensorik, sogenannte v2x-Kommunikation, Rechenleistung sowie Softwarekomponenten wurde von der THI durchgeführt.

Autonomes Fahrzeug der THI: Sicherheitsfahrer muss mitfahren

Damit darf das Fahrzeug nun ‑ unter Aufsicht eines Sicherheitsfahrers - automatisiert auf öffentlichen Straßen betrieben werden. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Forschungspartnerschaft SAFIR (Safety for all – Innovative Research Partnership on Global Vehicle and Road Safety Systems) mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entwickelt und aufgebaut.

Der Elektroflitzer "Anton" hat von TÜV Süd die Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland erhalten. Foto: THI

„Die deutschlandweite Zulassung von "Anton" ist ein wichtiger Meilenstein für das gesamte Forschungszentrum und unterstreicht das Engagement der Technischen Hochschule Ingolstadt für die Entwicklung sicherer und zuverlässiger automatisierter Fahrzeugtechnologien. Die Technische Hochschule Ingolstadt freut sich darauf, "Anton" in Zukunft noch intensiver einsetzen zu können, um den Bereich der automatisierten und vernetzten Mobilität weiterzuentwickeln“, sagt THI-Präsident Walter Schober.

In den nächsten Wochen wird "Anton" nun auf Ingolstadts Straßen und darüber hinaus unterwegs sein. Ein spezieller Sensor auf dem Dach sammelt Daten, um im Anschluss eine 3D-Karte zu erstellen. „Wir spielen in die Software des Fahrzeugs im Anschluss noch eine semantische Karte ein, um eine Routenführung zu planen. "Anton" muss zum Beispiel auch wissen, wie viele Spuren die Fahrbahn hat“, erklärt Ömer Dönmez, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Carissma Institue of Safety in Future Mobilite (C-ISAFE).

Lesen Sie dazu auch

Ingolstadt: "Anton" soll den Straßenverkehr sicherer und effizienter machen

„Durch die Forschungsarbeit an der THI kann der Straßenverkehr sicherer und effizienter werden“, sagt Professor Ondrej Vaculin. Er freut sich sehr, dass "Anton" nun die Zulassung von TÜV Süd bekommen hat. „Das ist extrem kompliziert. Daher muss auch immer ein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug sitzen“, sagt Vaculin.

Der Elektroflitzer "Anton" wird mit einem Sicherheitsfahrer auf Ingolstadts Straßen unterwegs sein. Foto: THI

Der Einsatzbereich des Renault Twizy ist groß: Das Fahrzeug wird unter anderem für Demonstrationen und Tests im Rahmen von Projekten und Partnerschaften mit der Industrie und akademischen Institutionen eingesetzt. Die Studierenden der THI haben auch die Möglichkeit, im Rahmen von Abschlussarbeiten und Semesterprojekten mit dem Forschungsfahrzeug zu arbeiten, um praktische Erfahrung im Bereich der Forschung zu erhalten. (AZ)