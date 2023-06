Autos stoßen im Audi-Kreisel zusammen: 12.000 Euro Schaden

Im Audi-Kreisverkehr in Ingolstadt sind zwei Autos kollidiert. Der Unfallverursacher fuhr aber einfach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 30-jähringer Großmehringer fuhr am Dienstag gegen 13.55 Uhr mit seinem VW auf dem Audi-Ring in Ingolstadt. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Opel von der Neuburger Straße kommend in den Kreisel ein.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und es entstand am VW Sachschaden von circa 12.000 Euro, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher fuhr nach der Kollision einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)