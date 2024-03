Ingolstadt

Bachs Johannespassion in der Asamkirche

Johann Sebastian Bachs Johannespassion wird 300 Jahre alt. Am Karfreitag erklingt sie in der Asamkirche Maria de Victoria in Ingolstadt.

300 Jahre nach der Uraufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach am Karfreitag 1724 greift die Musikalische Akademie Ingolstadt diese Tradition wieder auf und bringt das rund zweistündige Gesamtkunstwerk am Karfreitag, 29. März, in Ingolstadt in der Kirche Maria de Victoria unter der Leitung von Franz Hauk zur Aufführung. Beginn ist um 18 Uhr. Es singen die Münster-Vocalisten zusammen mit den Vokalsolisten: Anna Feith (Sopran), Laura Hildnen (Alt), Philipp Polhardt (Tenor), Hejoon Lee (Tenor), Matthias Hoffmann (Bass) und David Franzen (Bass). Es musiziert das Ensemble Concerto de Bassus mit ihrer Konzertmeisterin Theona Gubba-Chkheidze. Die Musiker spielen auf authentischen Instrumenten, ähnlich denjenigen, die zu Zeiten Johann Sebastian Bachs verwendet wurden. Verpflichtet sind die Interpreten der historischen Aufführungspraxis, Grundlage für eine emotionsgeladene, dramatische Deutung. Sopranistin Anna Feith wird beim Konzert mitwirken. Foto: Astrid Ackermann Karten gibt es online unter www.konzert-ingolstadt.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (Westpark Center, Tourist Information Ingolstadt, IN-direkt, citypoint) zum Preis von 25 Euro oder an der Abendkasse ab 17 Uhr. Ermäßigungen gibt es für Rentner und Schwerbehinderte, Schüler und Studenten. Allen Besuchern wird empfohlen, sich ein Sitzkissen für die ungepolsterten Kirchenbänke und eventuell eine Decke mitzunehmen. (AZ)

